Artı-Eksi bu hafta Dulkadiroğlu Konağı’nda!
Her hafta Aksu TV ekranlarında canlı yayınla ekranlara gelen Artı- Eksi programı gündeme dair konuları konuşmaya devam ediyor. Artı- Eksi ekibi bu hafta Kahramanmaraş’ın tarihi konaklarından biri olan Dulkadiroğlu Konağı’nda seyircileriyle buluştu.
AKSU TV HABER 24.06.2020, 15:18
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Her hafta Aksu TV ekranlarında canlı yayınla ekranlara gelen artı-eksi programında çeşitli konulardaki kritik alanlar değerlendirilip şehrin geleceğine dair yorumlar yapılıyor.
Artı-eksi bu hafta Kahramanmaraş’ın tarihi konaklarından biri olan Dulkadiroğlu Konağı’nda seyircileriyle buluştu.
Moderatörlüğünü Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz’ın yaptığı Dünya Gazetesi İl Temsilcisi Ali Eskalen ve Maraş Gündem İmtiyaz sahibi Mehmet Taş’ın yorumlar yaptığı programda kentin artıları ve eksileri konuşuldu.
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