Artı-Eksi bu hafta Kahramanmaraş’ın doğa harikası Başkonuş yaylasından seyircileriyle buluştu!

Artı-Eksi bu hafta kahraman şehrin doğa harikası olan başkonuş yaylasından seyircisiyle buluştu.

Moderatörlüğünü Araştırmacı Yazar Serdar Edoğanyılmaz’ın Yaptığı Dünya Gazetesi İl Temsilcisi Ali Eskalen ve Maraş Gündem İmtiyaz Sahibi Mehmet Taş’ın yorumlar yaptığı programda kentin artıları ve eksileri konuşulurken bu haftaki gündem konularından biri ılıca kaplıcaları oldu.