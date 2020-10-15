Artı Eksi programında Kahramanmaraş’ın artıları ve eksileri konuşuldu!

Kahramanmaraş’ın artılarının ve eksilerinin konuşulduğu program artı ekside izleyicilerden de gelen talepler doğrultusunda kent adına atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.

Moderatörlüğünü Araştırmacı Yazar Serdar Edoğanyılmaz’ın Yaptığı programda Dünya Gazetesi İl Temsilcisi Ali Eskalen ve maraşgündem.com web sitesi imtiyaz sahibi Mehmet Taş’ın yorumları ile Kahramanmaraş konuşuldu.