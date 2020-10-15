Artı Eksi programında Kahramanmaraş’ın artıları ve eksileri konuşuldu!
Her hafta Aksu TV stüdyolarında canlı yayınla ekrana gelen Artı Eksi programı Yeni Yayın Döneminde de İzleyicisiyle Buluştu.
AKSU TV HABER 15.10.2020, 16:43 15.10.2020, 19:37
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Kahramanmaraş’ın artılarının ve eksilerinin konuşulduğu program artı ekside izleyicilerden de gelen talepler doğrultusunda kent adına atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.
Moderatörlüğünü Araştırmacı Yazar Serdar Edoğanyılmaz’ın Yaptığı programda Dünya Gazetesi İl Temsilcisi Ali Eskalen ve maraşgündem.com web sitesi imtiyaz sahibi Mehmet Taş’ın yorumları ile Kahramanmaraş konuşuldu.
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