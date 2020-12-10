Artı-Eksi programında maske ve hijyen konuşuldu!

Kahramanmaraş’ın artılarının ve eksilerinin konuşulduğu program artı ekside izleyicilerden de gelen talepler doğrultusunda kent adına atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.

Moderatörlüğünü Aksu Tv Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner’in yaptığı programda Dünya Gazetesi İl Temsilcisi Ali Eskalen ve maraşgündem.com web sitesi imtiyaz sahibi Mehmet Taş’ın yorumları ile Kahramanmaraş konuşuldu.

Programda Dünya Gazetesi İl Temsilcisi Ali Eskalen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ramazan da ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yardım kolileri gibi hijyen ve maske kolileri dağıtılması gerektiğini söyleyerek tüm kurumların ihtiyaç sahibi vatandaşlara kendi alanları ile ilgili yardımlar yapması gerektiğini belirtti.