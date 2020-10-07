Artı Eksi yeni yayın döneminde izleyicisiyle buluştu!
Her hafta Aksu TV stüdyolarında canlı yayınla ekrana gelen Artı Eksi programı yeni yayın döneminin ilk programında izleyicisiyle buluştu.
AKSU TV HABER 07.10.2020, 17:54 07.10.2020, 19:34
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Her hafta Aksu TV stüdyolarında canlı yayınla ekrana gelen Artı Eksi programı yeni yayın döneminin ilk programında İzleyicisiyle Buluştu.
Kahramanmaraş’ın artılarının ve eksilerinin konuşulduğu program artı ekside izleyicilerden de gelen talepler doğrultusunda kent adına atılması gereken adımlar masaya yatırıldı.
Moderatörlüğünü Araştırmacı Yazar Serdar Edoğanyılmaz’ın Yaptığı programda Dünya Gazetesi İl Temsilcisi Ali Eskalen’in yorumları ile kent turizminin canlanması adına neler yapılabilir konusu tartışıldı
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