Aşılar mutasyonlu virüs üzerinde de etkili

Türkiye’nin Kullandığı Aşının İnaktif Olduğunu Belirten KSÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Selçuk Nazik, aşıların mutasyonlu virüs üzerinde de etkili olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Nazik, virüse karşı en etkili silahın aşı olduğu belirterek sırası gelen vatandaşların aşıyı mutlaka vurulmasını söyledi.