Aşılar mutasyonlu virüs üzerinde de etkili
Koronavirüsün mutasyon geçirmesi ve yeni varyantların ortaya çıkmasıyla, mevcut aşıların virüse karşı etkinli Olup Olmadığı konusu merak uyandırıyor.
AKSU TV HABER 05.03.2021, 16:53
Türkiye’nin Kullandığı Aşının İnaktif Olduğunu Belirten KSÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Selçuk Nazik, aşıların mutasyonlu virüs üzerinde de etkili olduğunu söyledi.
Doç. Dr. Nazik, virüse karşı en etkili silahın aşı olduğu belirterek sırası gelen vatandaşların aşıyı mutlaka vurulmasını söyledi.
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