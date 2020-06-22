Avukat ve Arabulucu Turan Cihad Akben, Güne Başlarken’e konuk oldu!
Avukat aynı zamanda arabulucu Turan Cihad Akben Aksu TV’nin her sabah seyircisiyle buluştuğu güne başlarken programına canlı yayın konuğu oldu.
AKSU TV HABER 22.06.2020, 12:46 22.06.2020, 12:59
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Avukat Akben burada Covid-19 kapsamında adliyede alınan tedbirleri izleyicilerle paylaştı.
Avukat Akben son olarak bu yıl adli tatil uygulamasının olacağını söyledi.
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