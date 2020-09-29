Aygün AVM Yönetim Kurulu Başkanı ve BEYPER Başkan Yardımcısı Aygün Güne Başlarken'e konuk oldu!
Aksu TV'nin her sabah seyircisiyle buluştuğu ve Asilhan Yılmaz’ın sunduğu Güne Başlarken programının konuğu Aygün AVM Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda BEYPER Başkan Yardımcısı (Türkiye Dayanıklı Tüketim ve Beyaz Eşya Perakendeciler Dernegi) Ercan Aygün oldu.
AKSU TV HABER 29.09.2020, 17:05
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Aygün burada beyaz eşya sektörünü değerlendirdi.
Aygün son oalrak aygün avm hakkında da izleyicilere bilgiler paylaştı.
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