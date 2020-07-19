Balık Pazarından son durum

Kimi haftada bir kez tüketiyor, kimi ise daha fazla. Balığın faydalarını da saymaya bile gerek yok.

Yaşadığımız yaz mevsiminden, pandemi ve yaklaşan kurban bayramı dolayısıyla balık fiyatlarında da değişmeler oldu.

Aksu haber olarak Kahramanmaraş Şazibey balık pazarında sizler için fiyat araştırması yaptık.