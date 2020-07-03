Basın İlan Kurumundan dijitalleşme sürecine uyum çağrısı!

Eğitim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'a gelen Duran, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada, son günlerde sosyal medyada kullanılan şiddet dilinin kabul edilemez olduğunu söyledi.



Sosyal medyanın aslında insanların iletişimde yoğun olarak kullanabilecekleri çok hızlı bir araç olduğuna dikkati çeken Duran, "Ancak, artık çok fazlasıyla haddini aşan, insanların birbirlerinin yüzlerine söyleyemeyeceği cümleleri sosyal medya üzerinden yüzlerce, binlerce insana söyleyebildikleri bir platform haline gelmiştir. Dolayısıyla bu kontrolsüzlük insanları yasal sınırların ötesine taşımaktadır." diye konuştu.



Buna yönelik birtakım çalışmaların elzem olduğunu ifade eden Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konudaki görüşlerinin açık olduğunu belirtti.



Sosyal medya konusunda bir çalışmanın mutlaka yapılması gerektiğini dile getiren Duran, "Artık rahatsızlık boyutuna varmıştır. Özellikle son günlerde yapılan ahlaksızlık bardağı taşıran son damla olmuştur." ifadesini kullandı.



Duran, iyi bir düzenlemeyle bu alandaki boşluğun giderileceğini ifade etti.



- "Gazetecilik evrildi, mecra değiştirdi"



İnternetin dünyada her alanı kapladığına işaret eden Duran, özellikle salgın sürecinde insanların gelişmeleri dijital ortamdan takip ettiğini aktardı.



Duran, basın sektörünün de dijitale yöneldiğini anlatarak, şöyle devam etti:



"Artık kişisel televizyonlar oluşmaya başladı. Kişisel gazeteler oluşmaya başladı. Yazılı basılı gazetelerimizin tirajları ciddi anlamda düşmeye başladı. Gazete okuma azalmadı aksine arttı ancak sadece gazetecilik evrildi, mecra değiştirdi. İnternet alanına kaydı. Bunun getirdiği pozitif durumlar söz konusu olduğu gibi negatif durumlar da söz konusu. İnternette hızlı habercilik çok önemli. Bu beraberinde yanlışı getirebiliyor."



- Dijital dönüşüm için eğitim çalışmaları



Duran, "Biz gazetelerimizin kendi kültürlerini internetteki mecralarına taşımalarını istiyoruz. Kendi internet sayfaları olsun, haberciliklerini internet üzerinden de yapsınlar ve o kültürlerini bu mecralara taşısınlar." değerlendirmesinde bulundu.



Dijital bir fırtınanın geldiğine dikkati çeken Duran, bu döneme hazırlıksız yakalanılmaması tavsiyesinde bulundu.



Bu konuda da eğitim çalışmaları yaptıklarını, yerel gazetelerin de internet mecrasında söz sahibi olabilmesi için Türkiye geneline yaydıkları eğitim çalışmaları olduğunu anlatan Duran, bunu da kalkınma ajanslarıyla birlikte gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.