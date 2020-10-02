Başkan Doğan'dan Aksu Haber’e Özel açıklamalar!
MHP Kahramanmaraş 13. Olağan İl Kongresi 20 Eylül’de Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.
AKSU TV HABER 02.10.2020, 18:49 02.10.2020, 19:50
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Yeniden başkan seçilen Ertuğrul Doğan kongre sonrası değerlendirmelerde bulundu.
“Kazanan Türkiye Olacak” Sloganı adı altında MHP Kahramanmaraş 13. Olağan İl Kongresi geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi.
Kongre sonucu yeniden başkan seçilen Ertuğrul Doğan Aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulundu.
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