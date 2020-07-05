Başkan Güngör asfalt çalışmalarını yerinde inceledi!

Ziyaret sonrasında Başkan Güngör, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bağlantı Yollarının Açılmasıyla Bölgede Ulaşımın Kolaylaşacağını Söyledi.

Dulkadiroğlu belediye başkanı Necati Okay, yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.