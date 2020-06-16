Başkan Güngör’den Türkoğlu Belediyesine ziyaret!

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın altıncısını gerçekleştirmek üzere gittiği Türkoğlu’nda belediyeyi ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e Türkoğlu ilçemizi ve belediyemizi ziyaret etmelerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bugün güzel ve kalıcı projeler için bilgi alış verişi yapacağız. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda muhtarlarımızla bir araya geleceğiz.” diye konuştu.

Türkoğlu’nun tarım ve sanayi alanlarında yüksek potansiyele sahip ilçelerimizden biri olduğunu belirten Başkan Güngör: “Bugün 6. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nı gerçekleştirmek üzere Türkoğlu ilçemizdeyiz. Bugüne kadar Türkoğlu’na çok güzel hizmetler yapılmış. Ben bundan önce görev yapan Belediye Başkanlarımıza ve Osman Okumuş Başkanımıza teşekkür ediyorum. Türkoğlu, yüksek sanayi ve tarım potansiyeline sahip bir ilçemizdir. Aroması, rengi ve kokusuyla, çok güzel olan çilekler burada yetişmektedir. Daha ismini sayamayacağım kadar çok çeşitte, doğal yollarla yetiştirilen sebze ve meyveler… Türkoğlu sanayi yönünden de gelişmiş ilçelerimizden biridir. Buraya inşallah Gıda OSB’yi kuracağız. Gıda OSB 300 milyon TL’lik proje. 200’ün üstünde yatırımcı Gıda OSB’de yer alacak. 5.000’in üzerinde istihdam öngörülüyor. Türkoğlu’nun merkezinde su, kanalizasyon ve arıtma alanlarında çok sorun yok. Türkoğlu kırsalında su ve kanalizasyona dönük ihtiyaçlar var. Bunları programa aldık. Ayrıca inşallah burada sosyal mekanlara ağırlık vereceğiz. Her gruba ait sosyal alanları çoğaltmamız lazım. İş, mekanı inşa etmekle bitmiyor, bir de mekanla insanı buluşturmamız lazım. İnanıyorum ki burada Türkiye için model teşkil edecek çalışmalar yapacağız. Biz, merkezi idare temsilcileriyle, il ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte çalışarak bu mekanları verimli bir şekilde işleteceğiz. Türkoğlu’muza Millet Konağı, yüzme havuzu, spor salonları yapacağız. Tüm bunları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda daha detaylı konuşacağız. Allah’ın izniyle, ilçe belediyelerimizle, merkezi idare temsilcilerimizle, milletvekillerimizle koordinasyon içerisinde çalışarak daha etkili işler yapacağız, yapıyoruz da.” ifadelerinde bulundu.

Belediye ziyaretinin ardından Başkan Güngör, her iki belediyenin bürokratları, teknik heyeti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na geçti.