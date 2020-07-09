Başkan Güven Aksu TV ekranlarına 4.5G canlı yayın ile konuk oldu!
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven Aksu TV ekranlarına 4.5 g canlı yayın ile konuk oldu.
AKSU TV HABER 09.07.2020, 13:19 09.07.2020, 19:38
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Başkan Güven burada yaptığı konuşmada Rabia Parkı’nda fotoğraf platosu tamamlandıktan sonra vatandaşların hizmetinde olacağını duyurdu.
Güven konuşmasının devamında Afşin için çalışmaları başlayan sıcak asfalt ve kilit parkeler hakkında bilgiler verdi.
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