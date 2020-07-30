Başkan Öksüz: Yetenekli öğrencileri iyi noktalara ulaştırmayı hedefliyoruz
2.5 Milyon öğrencinin iyi bir gelecek için kıyasıya ter döktüğü YKS sınavında Kipaş Eğitim kurumları Fen Ve Anadolu Lisesi, ilk 1000'de 22, ilk 5000'de 36, ilk 10.000'de ise 48 öğrenci Türkiye genelinde dereceye girdi.
AKSU TV HABER 30.07.2020, 16:10 30.07.2020, 19:14
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Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz Kipaşın Aslanları’nın YKS’deki başarısını Aksu Haber’e değerlendirdi.
Kipaş Eğitim Kurumlarında hayalini gerçekleştirdiklerini ifade eden Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, “yetenekli öğrencileri iyi noktalara ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.
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