Başkan Yıldız'dan Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit’e ziyaret!

Ziyarette Kahramanmaraş’ın gönüllü turizm elçilerinden biri olan Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, TUTAP Kahramanmaraş İl Temsilcisi Gökhan Büyükdereli, Alfi Çörek ve Tarhana Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Büyükdereli yer aldı.

Ziyaretin ardından Turizm ve Tanıtma Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız Kahramanmaraş gezisini değerlendirdi.

Televizyon ziyaretinin ardından Başkan Yıldız ve ekibi, Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu ve Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu’nu Tarihi Kocabaş Konağı’nda ziyaret etti.

Başkan Yıldız, Kocabaş Konağı’nı gezdi ve tarihiyle ilgili bilgiler aldı.

Ziyaret sonrası Başkan Kervancıoğlu, Turizm ve Tanıtma Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız ve ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.