Bayramın en tatlı lezzeti yine dondurma oldu

Türkiye’nin Dört Bir Noktasından Bayram Dolayısıyla Kahramanmaraş’a Gelen Vatandaşlar Sıcakların Etkisiyle Dondurma Tezgâhlarının Önünde Yoğunluk Oluşturdu.

Kahraman Şehrin Dünyaca Tescillenmiş Dondurmasının Tadına Bakanlar İse Duygularını Aksu Haber’e Paylaştı.

Mado Yönetim Kurulu Üyesi Koray Kanbur Kahraman Şehri Tanıtmak İçin Çalıştıklarını Ve Bayramın İlk Gününden Bu Yana Vatandaşlara En Kaliteli Hizmeti Sunmak İçin Mücadele Verdiklerini Söyledi.