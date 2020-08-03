Bayramın tebessümleri tatlandıran lezzetleri de tezgâhlardaki yerini aldı

Günümüzde ne kadar et bayramı olarak bilinse de elbette ki misafire mutlaka damakları tatlandıran şekerler ve lokumlar ikram edilmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta 1970 Yılından Bu Yana İkinci Kuşak Olarak Şekercilik Ve Lokumculuk Mesleğini Sürdüren 59 Yaşındaki Ökkeş Nağaş Tüm Türkiye Ye Kargo İle Yolladığı Birbirinden Lezzetli Lokumları Aksu Haber’e Anlattı.