Bu hafta 'Gündem Özel'de birbirinden değerli konuklar vardı!

Gündemin sıcak konuları, en tartışmalı başlıklar Murat Eğridağ’ın sunumu ile Gündem Özel programında masaya yatırıldı.



Stratejist Abdullah Çiftçi, Tarihçi Araştırmacı Yazar Şevki Karabekiroğlu, Aksu Tv ekranlarından Gündem Özel programında Murat Eğridağ’ın sorularını cevapladılar.



Tarihçi, Araştırmacı, Yazar Şevki Karabekiroğlu tarihi bilmek kadar tarihten yaşanan olaylardan ders çıkarılmasının altını çizdi.



Stratejist Abdullah Çiftçi, gelecekle ilgili endişelerinin olduğunu çocukların ise teknolojiye gösterdikleri ilginin fazla olduğunu ifade etti.