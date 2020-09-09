Bu hafta 'Gündem Özel''in değerli konuğu Başkan Gürbüz oldu!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçede yapılan ve yapılacak olan yatırımları değerlendirdi.

AKSU TV’de Gündem Özel programına katılan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’ın en önemli sorununun istihdam olduğuna değindi.

Konuşmasının devamında Gürbüz, belediyenin yapılması planlanan projeleri seyircilerle paylaştı.