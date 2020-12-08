Büyük Birlik Partisi'nden Aksu TV'ye ziyaret!

Yardımcıoğlu ve il teşkilatı Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit ile bir süre sohbet etti.

Sohbet sonrası Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu ziyaret hakkında açıklamalarda bulundu.

Yardımcıoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilme süreci ve düşüncelerini dile getirdi.