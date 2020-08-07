Büyük tartışma konusu oldu! Fıstıklı baklava mı cevizli baklava mı?
Ünlü Yıldız Charlize Theron tercihini cevizliden yana kullandı Aksu Haber ise mikrofonlarını vatandaşlara yöneltti baklava cevizli mi olur fıstıklı mı?
AKSU TV HABER 07.08.2020, 11:40 07.08.2020, 11:45
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Charlize Theron’un baklava tercihi bilindik bir bilgiyi yeniden ateşlendirdi sosyal medya ise bunu gündem yaptı.
Türkiye bile bu konuda ikiye bölünmüşken birde bu konuya ünlü Hollywood Yıldızı Charlize Theron dahil oldu o ise tercihini cevizliden yana kullandı.
Çıtır çıtır incecik hamuru dolgun iç harcıyla bir dönem Yunanların bile sahip çıktığı vazgeçilmez Türk tatlısı baklava konusunda herkes ikiye ayrıldı.
HABER – EMRE ATAÇ
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