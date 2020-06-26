Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör müjdeyi verdi!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör müjdeleri peş peşe verdi.
AKSU TV HABER 26.06.2020, 10:44 26.06.2020, 11:03
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek çalışmalar kapsamında Tarihi Kapalı Çarşı’nın Demokrasi Meydanı’na bakan cephesinde cephe yenileme çalışmalarına başlancak öte yandan Kılavuzlu’da 265 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi projesi için çalışmalar devam ederken, turizm merkezi haline gelen Yedikuyular bölgesinde ise Bedesten Çarşısı yapımı için kazı çalışmalarına başlandı.
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