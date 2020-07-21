Çırağın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Çırak: ''Konut faizlerindeki indirim rekoru da beraberinde getirdi''

Ekonominin önemli sac ayaklarından birisi olan ve tek başına yüzlerce alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe, kamu bankalarının haziran ayı başındaki düşük maliyetli desteklerinin etkisi her geçen gün verilere yansıyor.

Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı.

Çırağın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çırak, haziranla birlikte başlayan kampanyaların sektörü fazlasıyla canlandırdığını ve performanslarda 3-4 kat artış yaşandığını söyledi.