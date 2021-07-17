Cumartesi pazarında esnaf umduğunu bulamadı
Her hafta sonu yoğun geçen cumartesi pazarı bu hafta sonu esnafın yüzünü güldürmedi.
AKSU TV HABER 17.07.2021, 17:48 17.07.2021, 18:44
Pazarda Tezgahını Kuran Esnaf Vatandaşı Beklese de Kimi Vatandaş Fiyatları Yüksek Buldu Kimisi İse Normal Diyerek Karşıladı.
Pazarcı Esnafına Göre Fiyatlar Düşük Ama Müşteri Yok.
Pazarda Beklenen Yoğunluk İse Bu Hafta Yaşanmadı.
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