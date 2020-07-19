Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Marka Şehirler programına konuk oldu
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Marka Şehirler programına konuk oldu. Başkan Okay ilçedeki sanayi ve tarım konularını konuştu.
AKSU TV HABER 19.07.2020, 18:23 19.07.2020, 19:45
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Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Beyaz TV’nin Marka Şehirler Programına Konuk Oldu.
Başkan Okay, Dulkadiroğlu ilçesinin sanayi, tarım ve çiftçilikle ilgili merak edilen soruların cevabını izleyenlerle paylaştı.
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