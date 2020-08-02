Dulkadiroğlu’ndan Bayram Temizliği
Dulkadiroğlu Belediyesi bayram mesaisine devam ediyor.
AKSU TV HABER 02.08.2020, 18:41
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Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle boşalan sokakları detaylı bir şekilde temizledi.
Özellikle kurban kesim alanları ve bayram öncesi olağan üstü yoğun olan alanları temizleyen ekipler, bayram boyunca çalışmalarını sürdürecek.
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