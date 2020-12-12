Ebedi Kahramanlar izleyiciyle buluştu!
Aksu TV’nin merakla beklenen yepyeni programı Ebedi Kahramanlar dün akşam izleyicileriyle buluştu.
AKSU TV HABER 12.12.2020, 17:05 12.12.2020, 18:50
Ebedi Kahramanlar’ın ilk konuğu Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı aynı zamanda Şırnak Gazisi Yunus Karaman oldu.
Şırnak Gazisi Karaman gazilik sürecinden bu yana yaşadığı zorlu mücadeleyi izleyicilerle paylaştı.
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