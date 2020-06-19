Ehliyet taşıma dönemi bitiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, siber suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları anlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çocuk ve gençleri siber tehlikelerden korumak için yeni bir program başlatacağını söyledi. "Siber devriyeler, çocuklarımıza ve gençlerimize musallat olanlara gerekli cevabı verecekler" dedi.

Ehliyeti taşımaya gerek kalmayacak

Bakan Soylu, " Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz" dedi. Ayrıca kredi kartlarından uygun olanların ve elektronik imzaların da kimliğe yükleneceğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akdeniz Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Seyfi Moroğlu bu sistem hayatımızı çok kolaylaştıracak dedi.