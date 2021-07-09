Eko-Gündem, ekonominin nabzını tutmaya devam ediyor!
Aksu Tv Ekranlarında Ekonomiye Dair Her Şeyin Konuşulduğu En Özel Programlarından Biri Olan Eko Gündem Asilhan Yılmaz’ın Sunumu Ekonomist Hikmet Gümüşer’in Yorumlarıyla Seyircisiyle Buluştu.
AKSU TV HABER 09.07.2021, 18:16 09.07.2021, 20:15
Aksu Tv Ekranlarında Ekonomiye Dair Her Şeyin Konuşulduğu En Özel Programlarından Biri Olan Eko Gündem Asilhan Yılmaz’ın Sunumu Ekonomist Hikmet Gümüşer’in Yorumlarıyla Seyircisiyle Buluştu.
Ekonomist Hikmet Gümüşer programda Kahramanmaraş ekonomisine dikkat çekti.
Ayrıca programa İnsan Kaynakları Profesyoneli Hakan Selahi özel konuk olarak katılım sağladı.
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