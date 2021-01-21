Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Haber Ötesi’ne konuk oldu
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Aksu TV Haber Müdürü Murat Eğridağ’ın sunduğu Haber Ötesi programına canlı yayın konuğu oldu.
AKSU TV HABER 21.01.2021, 16:22 21.01.2021, 17:43
Başkan Gürbüz programda belediye bütçesinin verimli kullanılabilmesi adına attığı adımları izleyici ile paylaştı.
Programın devamında Başkan Gürbüz, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel’in kendisine yönelttiği iddaalara yanıt verdi, bunların doğru olmadığını belirterek tepkisini dile getirdi.
Başkan Gürbüz programın son bölümünde belediyenin aile bütçelerine katkı sağlamak için hizmete sunduğu tanzim satış noktasına ilişkinde konuştu.
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