Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Ahmet Kuybu'dan Aksu Haber'e özel açıklamalar!

Bu kapsamda esnaf ve sanatkârlar odalar birliği alınan tedbirleri bizzat yerinde inceliyor.

Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Ahmet Kuybu ise incelemeler sonrası Aksu Haber’e yaptığı açıklamada oda olarak aldıkları tedbirleri paylaştı.