Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Ahmet Kuybu'dan Aksu Haber'e özel açıklamalar!
Koronavirüs pandemisinin ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana tüm kurum ve kuruluşlar tedbirlerini üst seviyeye çıkarırken esnaf ve sanatkarlar odalar birliği de aldığı tedbirleri uygulamaya devam ediyor.
AKSU TV HABER 08.08.2020, 09:31 08.08.2020, 09:46
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Bu kapsamda esnaf ve sanatkârlar odalar birliği alınan tedbirleri bizzat yerinde inceliyor.
Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği Başkanı Ahmet Kuybu ise incelemeler sonrası Aksu Haber’e yaptığı açıklamada oda olarak aldıkları tedbirleri paylaştı.
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