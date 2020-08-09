Firik bu yazda vatandaşların vazgeçilmezi!

Tamamen Kahramanmaraş’a özgü, farklı bir yöntemle hazırlanan Maraş tarhanası ve firiği, Türkiye’nin her bölge ve yöresinde bilinen tarhanalardan farklı, gerek lezzeti, gerek yapımı, gerekse de toplanması ile Türkiye’de marka olarak dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş tarhanasının diğer bölgelerdeki tarhanalardan tat ve kalite olarak ayrılmasının en belirgin özelliği olarak ise Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında yapımına başlanması gösterilir.

Bu noktada da hava şartlarının güzel ve rüzgârlı olması, tarhana ve firiğin tadını daha da mükemmel hale getirir.