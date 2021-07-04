Fırtına, Yağmur, Hortum!

Kent merkezinde akşam saatlerinde çıkan rüzgârla yağan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar, bir binanın çatısını uçurdu, çatıdan kopan kalaslar araçlara zarar verdi.

Şiddetli Sağanak nedeniyle de yollarda su birikintileri oluşurken bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle, yollarda oluşan su birikintilerini tahliye etti.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde ise hortum meydana geldi. Korku dolu anlar yaşanmasına neden olan hortum sırasında herhangi bir hasar oluşmadı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde de, hortum meydana geldi. denizde oluşan hortum endişe yaratırken karaya ulaşmadan bir süre sonra gözden kayboldu.