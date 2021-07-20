Gönüllerine dokunmaya devam ediyorlar

Sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanya ile köy köy gezip oyuncağı, ayakkabısı ve kıyafeti olmayan çocukların ihtiyaçlarını karşılayan Bir Tebessüme Değer Gönüllüleri Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadılar.

Dernek, kurban bayramı nedeniyle Kahramanmaraş Merkez ve İlçelerde Belirlenen 35 Aileye canlı hayvan yardımında bulundu.

Bir Tebessüme Değer Gönüllüleri Kurucusu Fatih Akpınar, tüm vatandaşların kurban bayramını en içten dilekleriyle kutladı.