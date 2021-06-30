Güne Başlarken’de 'Koruyucu aile hizmeti' konuşuldu!

Hafta içi her sabah Aksu TV ekranlarda izleyicisiyle buluşan Güne Başlarken’in bugünkü konuğu Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü uzman Psikolog Başak Özdöşemeci oldu. Özdöşemeci koruyu aile hizmetini anlattı

Kurtuluş Şükür’ün sunduğu programda koruyucu aile olmanın şartları da konuşuldu.