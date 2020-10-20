Haber Ötesi’nin bu haftaki konuğu KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu oldu!
Murat Eğridağ’ın sunumuyla her pazartesi akşamı ekranlarınıza gelen Haber Ötesi'nde, bu haftaki canlı yayın konuğu Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu oldu.
AKSU TV HABER 20.10.2020, 14:50 20.10.2020, 15:35
Kahramanmaraş sanayisinin ele alındığı programda Başkan Balcıoğlu, kent ekonomisinin genel olarak alt yapısını nelerin oluşturduğunu ele aldı.
Türkiye’de tekstil sektörünün %7’sini Kahramanmaraş’ın oluşturduğunu belirten Balcıoğlu, Dünya olumsuzluklarına rağmen kentimizde vatandaşlarımız huzurluysa nedeni ticaret erbabı arkadaşlarımızın özverili çalışmalarından olayıdır.'' Dedi.
Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu sanayicilerin pandemiden dolayı çektiği sıkıntıları da anlattı.
Konuşmasının devamında Balcıoğlu, Sanayicilerin Ticaret ve Sanayi Odasından beklentilerini değindi.
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