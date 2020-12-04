Hafta Sonu Fırınlar Açık Olacak!
İçişleri Bakanlığı Tarafından Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Bu Akşam Saat 21’de Başlayan Sokağa Çıkma Kısıtlaması Pazartesi Sabah 05’te Sona Erecek. Bu Kapsamda Belirlenen İş Yerleri Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Tutulurken Fırınlar da Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Faaliyet Gösterecek.
AKSU TV HABER 04.12.2020, 19:21 04.12.2020, 20:23
İçişleri Bakanlığı Tarafından Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Bu Akşam Saat 21’de Başlayan Sokağa Çıkma Kısıtlaması Pazartesi Sabah 05’te Sona Erecek.
Bu Kapsamda Belirlenen İş Yerleri Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Tutulurken Fırınlar da Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Faaliyet Gösterecek.
Vatandaşlar Belirlenen Saatlerde Kendilerine En Yakın Ekmek Büfesi ya da Fırından Ekmeklerini Temin Edebilecekler.
Konuya Bağlı Olarak Açıklamalarda Bulunan Fırıncı Esnafı Alaaddin Palalı Hafta Sonuda Hizmet Vereceklerini Belirtti.
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