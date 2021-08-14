Hayırsever İş İnsanı İsmail Kurtul 88 yaşında hayata gözlerini yumdu
Türkiye’nin tekstil sektöründe varoluşunun kilometre taşlarından biri olan ve bir çınar ağacı gibi gölgesinde onlarca yeni istihdam merkezlerinin kurulup binlerce insanın aş ve iş sahibi olmasına vesile olan hayırsever iş insanı İsmail kurtul 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
AKSU TV HABER 14.08.2021, 12:56 14.08.2021, 19:24
Hayırseverliği, kent ve ülke ekonomisine katkılarıyla binlerce insanın saygısını sevgisini kazanan
İsmail Kurtul, aksu televizyonunda 2019 yılında yolun başındaki programa konuk olmuştu. Aksu TV ekranlarında İsmail Kurtulun anısına bir kez daha yayınlanan program da iş insanı Kurtul, hayat hikâyesi ve gençlere altın değerindeki tavsiyelerini şu sözlerle anlatmıştı.
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