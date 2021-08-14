Hayırsever İş İnsanı İsmail Kurtul 88 yaşında hayata gözlerini yumdu

Hayırseverliği, kent ve ülke ekonomisine katkılarıyla binlerce insanın saygısını sevgisini kazanan

İsmail Kurtul, aksu televizyonunda 2019 yılında yolun başındaki programa konuk olmuştu. Aksu TV ekranlarında İsmail Kurtulun anısına bir kez daha yayınlanan program da iş insanı Kurtul, hayat hikâyesi ve gençlere altın değerindeki tavsiyelerini şu sözlerle anlatmıştı.





