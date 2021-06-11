Hibe Desteği Ödemeleri Başlıyor!

Koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği sağlanmaya başladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemelerinin başvuru sırası dikkate alınarak ödenmeye başlanacağını aktardı.

TC kimlik numarasının son hanesi sıfır olan vatandaşlardan 25 Mayıs Salı, 2 olanlardan 26 Mayıs Çarşamba, 4 olanlardan 27 Mayıs Perşembe, 6 olanlardan 28 Mayıs Cuma, 8 olanlardan ise 29 Mayıs Cumartesi gününe kadar başvuruları alındı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Aksu Haber’e Özel Yaptığı Açıklamada Hibe Desteği Ödemeleri İçin 10 Tane Banka İle Anlaştıklarını Söyledi.