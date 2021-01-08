Hürriyet Gazetesi Haber Editöründen Kahramanmaraş'a övgüler
Hürriyet Gazetesi Haber Editörü İsmail Sarı Kahramanmaraş'a övgüler sıraladı. Sarı yazısında Kahramanmaraş hakkında bildiğim şey o harika dondurmasıydı. Meğer tarhanasından kırmızıbiberine, her evde pişen eli böğründe ve keçi sütünden bembeyaz tereyağına kadar ne çok lezzet barındırıyomuş. Damak çatlatan lezzetler dışında keşfedilecek pek çok güzelliğiyle de tam bir cennet dedi.
Hürriyet Gazetesi Haber Editörü İsmail Sarı Kahramanmaraş hakkında yazıların devamı şu şekilde;
Kent, eski çağlarda Mezopotamya’yı Anadolu’nun diğer kesimlerine bağlayan önemli kervan yollarının kavşağında bulunuyordu. Hititler, Asurlular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Dulkadiroğulları, Osmanlılar hep bu topraklarda hüküm sürdü. Maraş, hepsinin kültürel zenginliğini harmanlayıp günümüze kadar taşıdı. Bu durum şehrin mutfağında da kendini gösteriyor.
Akdeniz Bölgesi’nde olmasına rağmen, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Sivas, Kayseri ve Adana’yla çevrelendiği için buraların mutfağından etkilenmiş. Bu nedenle hemen her yemekte kuzu eti kullanılıyor. Şehrin mutfağında adım attıkça gerçekten çok şaşırmıştım. Sadece dondurmasıyla tanıdığım şehrin mutfağı gerçekten de olağanüstü.
Maraş; sarmaları, bulgurları, köfteleri ve tatlılarıyla tam bir gastronomi şehri. Şimdi size kısıtlamalar kalktın sonra şehirde gezilecek yerlerden, bir günde kahvaltıdan akşam yemeğine kadar tadabileceğiniz lezzetleri sıralayacağım.
ÖNCE GEZİLECEK YERLERDEN BAŞLAYALIM
Şehrin simgesi: Maraş Kalesi
Geç Hitit döneminde yığma ve moloz taşlarla inşa edilen ve günümüze kadar gelen Maraş Kalesi, 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ziyarete kapatılıp restorasyona alındı. 4 milyon 800 bin liraya mal olan ve 20 ay süre restorasyon çalışmaları kapsamında 520 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde surların restorasyonu ve ışıklandırılması yapıldı.
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