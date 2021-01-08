Hürriyet Gazetesi Haber Editöründen Kahramanmaraş'a övgüler

Hürriyet Gazetesi Haber Editörü İsmail Sarı Kahramanmaraş hakkında yazıların devamı şu şekilde;

Kent, eski çağlarda Mezopotamya’yı Anadolu’nun diğer kesimlerine bağlayan önemli kervan yollarının kavşağında bulunuyordu. Hititler, Asurlular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Dulkadiroğulları, Osmanlılar hep bu topraklarda hüküm sürdü. Maraş, hepsinin kültürel zenginliğini harmanlayıp günümüze kadar taşıdı. Bu durum şehrin mutfağında da kendini gösteriyor.

Şehrin simgesi: Maraş Kalesi Geç Hitit döneminde yığma ve moloz taşlarla inşa edilen ve günümüze kadar gelen Maraş Kalesi, 2017'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ziyarete kapatılıp restorasyona alındı. 4 milyon 800 bin liraya mal olan ve 20 ay süre restorasyon çalışmaları kapsamında 520 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde surların restorasyonu ve ışıklandırılması yapıldı.

Maraş; sarmaları, bulgurları, köfteleri ve tatlılarıyla tam bir gastronomi şehri. Şimdi size kısıtlamalar kalktın sonra şehirde gezilecek yerlerden, bir günde kahvaltıdan akşam yemeğine kadar tadabileceğiniz lezzetleri sıralayacağım.

Akdeniz Bölgesi’nde olmasına rağmen, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Sivas, Kayseri ve Adana’yla çevrelendiği için buraların mutfağından etkilenmiş. Bu nedenle hemen her yemekte kuzu eti kullanılıyor. Şehrin mutfağında adım attıkça gerçekten çok şaşırmıştım. Sadece dondurmasıyla tanıdığım şehrin mutfağı gerçekten de olağanüstü.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunda tarihi bayrak olayı ile de öne çıkan kale, restorasyonun ardından bakanlık tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Belediye de kendi imkanlarıyla kalenin çevre düzenlemesini tamamlayarak ziyarete hazır duruma getirdi.

Instagram’da bolca beğeni garanti: Tarihi Maraş Konakları

Enikli/Kuzulu Kapısı, geniş avlusu, yüksek duvarları, patır patır akan süslü çeşmeleri, cepheyi hareketlendiren cumbaları, bağdadi duvar örgüleri ile yöreye has karakteristik özellikler ile sivil mimarinin en nadide örneklerini barındırıyorlar.

Dedeoğlu Konakları, Kocabaşlar Konağı, Mahmut Arif-i Paşa Konağı, Deli Gönül Konağı ve daha birçokları ziyarete açık.

Her mevsim ayrı güzel: Döngel Şelalesi

Onikişubat ilçesi sınırlarındaki Döngel Şelalesi, sahip olduğu doğal güzelliklerle tam bir görsel şölen sunuyor. Merkeze 50 kilometre uzaklıkta olan Döngel Şelalesi ‘doğa harikası’ olarak yıllardır doğaseverleri kendine hayran bırakıyor.

Bol oksijenli temiz ve serin havada sağlıklı yaşam için yürüyüş yapmak, çadır kurmak, bitki türlerini incelemek, fotoğraf çekmek ve birçok aktivitenin yapılması için Döngel Şelalesi, şehirdeki en uygun yerlerden...

İhtişamlı duruş: Taş Köprü / Ceyhan Köprüsü

Şehir merkezine 11 km uzaklıkta Kılavuzlu Mahallesi sınırlarında yer alıyor. Ceyhan nehri üzerinde olmasından dolayı bu isim ile anılıyor. 16. Yüzyıla ait olduğu düşünülen yapı Doğu-batı doğrultuda 158,00 metre uzunlukta altı kemer gözünden oluşuyor. Bu ihtişamlı duruşu mutlaka görmelisiniz…

Görmeden olmaz: Kahramanmaraş Kapalı Çarşı

Şehrin merkezinde bulunduğu için en çok ziyaret edilen noktalardan… Hem güzel bir gezi hem de eğlenceli bir alışveriş noktası olan Kahramanmaraş Kapalı Çarşı’da, hediyeler eşyalardan tutun da yöresel birçok lezzeti bulacaksınız.

Çarşının en belirgin özelliği Osmanlı döneminin ilk çarşı örneklerinden biri olması. Burayı gezmeden Kahramanmaraş’ı gezmiş sayılmazsınız… Şehirden uzak doğayla iç içe: Başkonuş Yaylası

Kente 60 kilometre mesafede yer alan Başkonuş Yaylası sedir, köknar ve ardıç ağaçlarının ürettiği bol oksijenle harika bir yer. Şehre adım attığınızda konaklamanızı burada yapabilirsiniz. Üç seçeneğiniz var. Ev, çadır ve karavan kamping... Fiyatları da oldukça makul, pek cebinizi yakmaz.