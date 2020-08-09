İkinci El Araç Satışına Düzenleme!

Düzenlemeye göre;

Yetki belgesi olmayan araç satamayacak, alım satım yapanlara ilk araçta 5 bin TL ceza uygulanacakken satış işlemlerinin devamı halinde araç sayısına göre bu rakamın katlanarak artacak, 0 km araçlar satın alınıp daha pahalıya satılamayacak, araçlar satılmadan 7 gün önce ekspertiz yaptırma zorunluluğu olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan galerici Erdoğan kar, yapılan düzenlemeyle birlikte araç piyasasının düşeceğini ifade etti.