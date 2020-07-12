İkinci el araçlar yükselmeye devam ediyor!
Talebin çok olduğu ikinci el araç pazarlarında alıcılar yoğunluk oluştururken bir yandan da fiyatı yüksek seyreden piyasadan şikayetçi.
AKSU TV HABER 12.07.2020, 16:29 12.07.2020, 16:36
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İkinci el araç pazarlarında araç fiyatlar gün geçtikçe artıyor.
Talebin çok olduğu ikinci el araç pazarlarında alıcılar yoğunluk oluştururken bir yandan da fiyatı yüksek seyreden piyasadan şikayetçi.
Araç fiyatlarının gün geçtikçe artmasını gözlemleyen alıcılar istedikleri araçları alamıyor.
İkinci el araç pazarlarında ise araç fiyatları gün geçtikçe artış yaşıyor.
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