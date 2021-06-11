İkinci el oto fiyatları neden yükseliyor?

Pandemiden Bu Yana İlginç Şekilde Yükselen Araç Fiyatları Hem Vatandaşı Hem de Esnafı Doğrudan Etkiledi.

Son Zamanlarda Artan Fahiş Fiyatlar İkinci El Araç Fiyatlarını da Etkiledi. İkinci El Araç Fiyatları Gün Geçtikçe Yükselmeye Devam Ediyor.

Piyasa Değerinin 2-3 Katına Satılan İkinci El Araçların Fiyatı Sıfır Araç Fiyatlarını Nerdeyse Geçti.

Oto Galerilerde ve İlanlarda Yüksek Rakamlara Satılmaya Çalışılan Araçlar İkinci El Araç Piyasasının Düzenini Değiştirdi.

Her Gün Yükselen İkinci El Araç Fiyatları Dur Durak Bilmiyor Alıcı Yok Ama Fiyatlar Yine de Yükseliyor.

Trafiğe Çıkış İzni Olmayan Hurda Belgeli Araçlarda İlanlarda Yüksek Fiyata Satılmaya Başladı Fırsatçılar Pandemi Krizini Fırsata Çevirdi.

Yükselen Fiyatlarla Birlikte Satış Yapamayan Kahramanmaraş Oto Galerici Esnaflarının Birçoğu İse Kepenkleri Kapatmaya Başladı.

HABER – EMRE ATAÇ