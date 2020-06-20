İl Emniyet Müdürü İnci’den Aksu TV’ye veda ziyareti!
Kahramanmaraş’tan ayrılacak olan Emniyet Müdürü Doğan İnci, Aksu TV’ye veda ziyaretinde bulundu.
AKSU TV HABER 20.06.2020, 14:23 20.06.2020, 18:13
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Başta inovatif çalışmalarda gösterdiği başarıları ve kısa sürede hizmet kalitesinde gerçekleştirdiği artış ile Kahramanmaraş’ın huzuru için gece gündüz demeden kahraman şehrin halkına hizmet eden İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Kahramanmaraşlılara veda etti.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci Aksu Habere verdiği özel röportajında Kahramanmaraşlılara hakkını helal ettiğini ve kahraman şehirde görev yapmanın gurur verici olduğunu söyledi.
İnci, Aksu TV’ye bu zamana kadar yanında oldukları için de teşekkür etti.
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