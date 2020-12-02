İl Jandarma Komutanlığı'ndan trafik ve yaya uygulaması!
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından, İçişleri Bakanlığı’nın “Öncelik yayanın, öncelik hayatın” projesi kapsamında, yaya geçidi çalışması yapıldı
Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın projesi kapsamında “Bende Nöbetteyim” diyerek yaya geçitlerindeki vatandaşlar ve trafikteki sürücüler bilgilendiriliyor.
Bu kapsamda Kahramanmaraş il jandarma komutanlığı tarafından Jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan yaya geçitlerinde trafik timleri tarafından trafik denetimleri yapıldı.
Özellikle yayaların karıştığı trafik kazalarının yoğun olduğu bölgelerden olan Onikişubat İlçesi Altınova Mahallesinde denetimlere ağırlık verilerek sürücülerin bilinçlendirilmesi ve yayalara yol verme algısının artması amacıyla uygulamalar sıkılaştırıldı.
İl Jandarma komutanlığı Trafik Şube müdürünün de drone desteği ile katıldığı denetimlerde yaya kazalarının azaltılması için yaya geçidi denetimleri ile yayalar ve sürücüler üzerinde bir farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.
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