İnsan Hakları Kurulu Üyesi Avukat Zeynep Kahveci'den Aksu Haber'e özel açıklamalar!
insan haklarına ilişkin ihbar, dilek, talep ve şikayeti olan kişilerin, İnsan Hakları Kurullarına başvurularını kolaylaştırmak için değişik bölgelerde bulunan kurum ve kuruluşlarda başvuru kutuları yer alıyor.
AKSU TV HABER 10.08.2020, 13:28 10.08.2020, 19:34
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İnsan Hakları Kurulları, vatandaşların talep ve dileklerini iletebilmeleri için kentin değişik bölgelerinde bulunan kurum ve kuruluşlara başvuru kutuları asıyor.
İnsan Hakları İl Kurulu üyeleri tarafından kentteki kurum ve kuruluşlara asılan bu kutularla vatandaşların insan hakları ihlallerini bildirmesi daha da kolaylaşıyor.
Konu ile ilgi bir açıklama yapan Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kaymakamlığı ilçe İnsan Hakları Kurulu Üyesi Avukat Zeynep Kahveci o kutulara atılan her bir kâğıdın ayrı ayrı okunduğunu, değerlendirildiğini söyleyerek bu sürecin nasıl işlediğini anlattı.
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