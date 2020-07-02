İnternet ve sosyal medya mecralarının erişim engeli gelebilir! Vatandaşların bu kısıtlamaya ne tepkiler verdi?
Geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni doğan çocuğu Hamza Salih ve eşi Esra Albayrak ile ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlar yapıldı.
AKSU TV HABER 02.07.2020, 17:17 02.07.2020, 19:32
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Bu olay sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekete geçerek İnternet ve sosyal medya mecralarının erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacaklarını belirtti.
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