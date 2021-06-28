İş İnsanı Mehmet Tanrıverdi Toprağa Verildi

Tanrıverdi, İçin Şeyhadil Mezarlığında Tören Düzenlendi. Törene Çok Sayıda İş İnsanı Ve Sevenleri Katıldı.



Cenaze namazının ardından alınan helallik ve edilen duaların ardından Mehmet Tanrıverdi’nin naaşı şeyhadil Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.



Tanrıverdi’nin oğlu, Ertuğrul Tanrıverdi ve diğer yakınları törende taziyeleri kabul etti.



66 Yaşındaki Mehmet Tanrıverdi, Uzun Süredir Hastanede Tedavi Görüyordu. Kahramanmaraş Ticaret Borsası Eski Başkanlarından Ve Ensar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tanrıverdi’nin Cenaze Törenine Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişler Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı.

Muhabir: Gökhan Çalı





