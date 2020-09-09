İşkur İl Müdürü Ali Yüce, Güne Başlarken’e konuk oldu!

Kahramanmaraş İşkur İl Müdürü Ali Yüce, Aksu TV’nin her sabah seyircisiyle buluştuğu Güne başlarken programına canlı yayın konuğu oldu.

AKSU TV HABER 09.09.2020, 11:56 09.09.2020, 19:32
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Kahramanmaraş İşkur İl Müdürü Ali Yüce, burada Kısmi çalışma ödeneği ve normal çalışma düzenine
geri dönen iş yerlerine prim desteği hakkında bilgiler verdi.

#Kahramanmaraş İşkur İl Müdürü Ali Yüce
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